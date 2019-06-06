06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kardeşi Hamza ve amcasının oğlu Eyüp ile birlikte bayram nedeniyle gezen Ömer Nar, yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akşam toplanan mahalle halkı, yola üst geçit yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre, bugün, D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde yaklaşık 100 kişi yolu ulaşıma kapattı. Mahalle halkı yola bariyerleri koydu. Ankara ve İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Mahalle halkı ile yolda bekleyen sürücüler arasında tartışma yaşandı. Olay yerine gelen polis, yolu ulaşıma açmaya çalışırken, bir yandan da mahalle halkı ile sürücüler arasında yaşanan gerginliği önlemeye çalıştı. Bu sırada bir sürücü hastası olduğunu söyleyerek geçmek isterken, mahalle halkı tepki gösterdi. Mahalle halkı, geçmeye çalışan sürücüye saldırırken, kimileri sürücüye bellerinden çıkardığı kemerle vurdu. Yaşanan arbedede sürücünün burnu kanadı.
Emniyet yetkililerinin yaptığı görüşmelerin ardından ikna edilen vatandaşlar yaklaşık yarım saat sonra yolu ulaşıma açtı. İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın daha sonra gruptan temsilcileri olay yerinin yakınında bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda davet ederek isteklerini dinledi. Bu sırada Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de haber göndererek üst geçidin kısa sürede yapılacağını bildirdi.
Daha sonra vatandaşlar, Hacı Ahmet Karayamaç Camii’nde cenaze namazına katıldı. Baba Cindi ve anne Özgül Nar, 6 çocuklarından biri olan Ömer'in ölümünün acısını yaşarken, cenazesi başında ağladı.
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