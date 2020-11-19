Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 367 kişi ve 6 iş yerine para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1662 iş yeri denetlendi, 21 bin 741 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 23, maske takma kuralına uymayan 267, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, yasaklanan yerlerde sigara içen 69 kişi ile tedbirlere uyulmayan 6 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı.