Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1506 iş yeri denetlendi, 24 bin 951 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 26, maske takmayan 225 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişi ile ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli de yakalandı.