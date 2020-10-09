Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 258 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 bin 608 iş yeri denetlendi, 21 bin 183 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına riayet etmeyen 240 kişiye, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye, salgın tedbirlerine uymayan 1 kişiye para cezası kesildi.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli de yakalandı.