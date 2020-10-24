Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 247 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 95 iş yeri denetlendi, 22 bin 464 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 22, maske takma kuralına uymayan 221, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi ile bir işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli yakalandı.