Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1794 iş yeri denetlendi, 21 bin 860 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 23, maske takmayan 209, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişi ile ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan iki sürücü ve tedbirlere uymayan 9 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli de yakalandı.