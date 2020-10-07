AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1441 iş yeri denetlendi, 23 bin 628 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 11, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 ve maske takmayan 214 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

AA'nın haberine göre; denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli de yakalandı.