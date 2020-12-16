Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1148 iş yeri denetlendi, 13 bin 790 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 6, maske takmayan 76, yasaklanan yerlerde sigara içen 36, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten ve tedbirlere uymayan 13 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli de denetimler sırasında yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1427 araç denetlendi.