Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 213 kişiye para cezası

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 bin 450 kişi kontrol edildi, 1315 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 7, sosyal mesafe kuralına uymayan 19 ve maske takmayan 187 kişi ile tedbirlere riayet edilmeyen 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.