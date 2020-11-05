Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 205 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 16 iş yeri denetlendi, 24 bin 152 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 15, maske takmayan 166, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücü, sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişi ile 1 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli de yakalandı.