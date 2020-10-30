Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 165 kişiye para cezası

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1502 iş yeri denetlendi, 21 bin 549 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 14, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 ve maske takmayan 134 kişi ile tedbirlere uymayan 5 iş yerine ve ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 2 sürücüye idari para cezası kesildi.

Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı.