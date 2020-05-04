Kocaeli'de Kovid-19 hastaları için helmet maske üretildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecinde kolaylık sağlayan maskenin üretimi için Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi çalışma başlattı.
Saha araştırmaları ve hammadde temininin ardından, helmet maskelerin bağlantı aparatları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilirken, diğer kısımları ise yerel firmalarca ücretsiz imal edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, helmet maske üretim fikrinin, ihtiyaç kaynaklı ortaya çıktığını belirtti.
Bazı koronavirüs hastalarında akciğerde oluşan stres nedeniyle hava alımının yeterli seviye ve basınçta gerçekleşmediğini aktaran Ergüney, "Ürettiğimiz bu ürün, oksijenlenmiş havanın hastaya uygun basınçla verilmesine olanak sağlıyor. Bu da bizlere, yoğun bakım ihtiyacı gerekebilecek hastaların tedavileri açısından büyük fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.
- "8 kişilik ekip 15 günde üretti"
Biyomedikal mühendisi Yasin İlhan ise 8 kişilik bir ekiple 15 günde üretilen maskenin, üst kısmının PVC malzemeden, boynu saran kısmın ise poliüretan malzemeden yapıldığını anlattı.
Maskenin, yoğun bakım ihtiyacı gereken hastaların ilaç alması ve aspire edilmesini kolaylaştırdığını belirten İlhan, inspirasyon ve ekspirasyon kısmına takılan filtre sayesinde hastanın dış ortama bulaş riskinin de engellenmiş olduğunu, bunun da sağlık çalışanlarına önemli avantaj sağladığını vurguladı.
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