Kocaeli'de Kovid-19 denetimlerinde 328 kişi ve 40 iş yerine para cezası

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün kent genelinde 1541 iş yeri denetlendi, 23 bin 100 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 35, maske takma kuralına uymayan 225, sosyal mesafe kuralına uymayan 1, sigara içme yasağını ihlal eden 67 kişi ile 40 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.