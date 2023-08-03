Kocaeli'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan ateş açıldı: 1 polis yaralı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kovalamaca sonucu polisin durdurduğu otomobilden silahla açılan ateşle bir polis yaralandı
Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu polis C.B. kolundan vuruldu.
YARALI POLİSİN DURUMU İYİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralı polis, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTNDA
Araçtaki 2 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.
Darıca İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, yaralı polisi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.