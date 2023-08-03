Kocaeli'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan ateş açıldı: 1 polis yaralı

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu polis C.B. kolundan vuruldu.

YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralı polis, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.