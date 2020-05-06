Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 79 kişiye idari para cezası

AA

Edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kent genelinde 1189 iş yeri ve 4 bin 512 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina kurallarını ihlal eden 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 30 kişiye, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 33 kişiye ve izni olmadan seyahat eden 13 kişiye idari para cezası yazıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 kişi de yakalandı.