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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 79 kişiye idari para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 79 kişiye idari para cezası uygulandı, aranan 9 kişi de yakalandı.

06.05.2020 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 79 kişiye idari para cezası
AA

Edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kent genelinde 1189 iş yeri ve 4 bin 512 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina kurallarını ihlal eden 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 30 kişiye, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 33 kişiye ve izni olmadan seyahat eden 13 kişiye idari para cezası yazıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 kişi de yakalandı.

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