Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası verildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında kentte 754 iş yeri denetlenerek 11 bin 204 kişi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde maske takmadığı için 104, sosyal mesafe kuralına uymayan 30, karantina ihlali yapan 4 kişiye ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilen iki işletmeciye idari para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.