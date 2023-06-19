Kocaeli'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen Fahri Y. idaresindeki otomobil, Köseköy sapağındaki bariyerlere çarptı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, otomobilin ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi. Kazada, otomobildeki Nurcan Bal (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
İtfaiye ekibinin araçtan yaralı çıkardığı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.