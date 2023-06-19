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Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerin, aracın ön camından girdiği feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Giriş: 19.06.2023 - 01:55 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kocaeli'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen Fahri Y. idaresindeki otomobil, Köseköy sapağındaki bariyerlere çarptı.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, otomobilin ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi. Kazada, otomobildeki Nurcan Bal (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

İtfaiye ekibinin araçtan yaralı çıkardığı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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