Kocaeli'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, otomobilin ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi. Kazada, otomobildeki Nurcan Bal (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.

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