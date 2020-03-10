AA

Kocaeli'de Kolluk Gözetim Komisyonundan "farkındalığın artırılması" toplantısı



- Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Kök: - "2 Ocak'tan günümüze kadar Kolluk Gözetim Komisyonuna, 3 bin 700 başvuru ulaştı. Bu başvurular sadece şikayet ve ihbar başvuruları değil, aynı zamanda pozitif yönde dediğimiz memnuniyet bildirimleri de bu sistemin kapsam alanı içerisinde"

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Kolluk Gözetim Komisyonuna yıl başından bu yana 3 bin 700 başvuru ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu tarafından, Kocaeli'de "Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" düzenlendi.

Başiskele ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kök, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kolluk Şikayet Sistemi oluşturulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla oluşturulan sistemle ilgili bilgi paylaşan Kök, "Etkinlik, saydamlık ve güvenirliliğin geliştirilmesi için ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin işlediği iddia edilen suçlar ile disiplin cezası gerektiren eylem, tutum ve davranışları nedeniyle idari merciler tarafından yani bakanlık, valilik ve kaymakamlık tarafından yapılması gereken işlemleri, merkezi bir sistem üzerinden kayıt altına almak, verileri analiz etmek ve Bakanlığın strateji geliştirmesi amacıyla bu sistem oluşturuldu." dedi.

Kök, ilk toplantısını 20 Eylül 2019'da yapan Kolluk Gözetim Komisyonunun, bugüne kadar 6 kez toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Toplantılarda alınan kararların uygulanmaya başlandığına işaret eden Kök, şöyle devam etti:

"2 Ocak'tan günümüze kadar Kolluk Gözetim Komisyonuna, 3 bin 700 başvuru ulaştı. Bu başvurular sadece şikayet ve ihbar başvuruları değil, aynı zamanda pozitif yönde dediğimiz memnuniyet bildirimleri de bu sistemin kapsam alanı içerisinde. Kolluk Gözetim Komisyonu hakkında kamu farkındalığının artırılması, değişik faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması için yıllık faaliyet programımızı hazırladık. Bu kapsamda bugün burada düzenlediğimiz farkındalık eğitimi, ilk. Bugün kolluk gözetim iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, görevli personelimize rehberlik edilip yol gösterilebilmesi, konuyla ilgili mesleki birikim, tecrübe ve deneyim düzeyinin paylaşılması konuları ile Kolluk Şikayet Sistemi uygulamalarında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacağız."

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Kolluk Gözetim Komisyonu tarafından kamu farkındalığının artırılması çalışmaları kapsamında, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güvenlik hizmetleri yürütüldüğü sırada, kolluk kuvvetlerinin zaman zaman farklı iddialarla karşı karşıya kalabildiğini aktaran Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, geçmişten itibaren temel hak ve özgürlüklerin korunması, işkence ve kötü muameleyle mücadele konusunda çok önemli çalışmalar ortaya koyduğunu vurguladı.

Kolluk Gözetim Komisyonu ve Kolluk Şikayet Sistemi hakkında sunumların yapıldığı toplantıya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, vali yardımcıları ile kaymakamlar katıldı.