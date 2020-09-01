Kocaeli'de kokuya neden olan fabrikaya 88 bin 499 lira ceza kesildi

AA

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Kartepe ilçelerinde hissedilen koku kirliliği ve şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları harekete geçti.

Bu kapsamda, Kartepe ilçesinde Köseköy mevkisinde faaliyet gösteren gıda üretim fabrikasında yapılan denetimde anaerobik reaktör ünitesinin reaktör tavanında delinme meydana geldiği belirlendi.

Delinme nedeniyle ortama hidrojen sülfür gazı yayılımı başladığı, arızalı reaktörden sağlam reaktöre tahliyenin devam ettiği, denetim esnasında tesis içi ve yakın çevresinde rüzgara bağlı koku hissedildiği saptandı.

Koku kirliliğine istinaden şirkete Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı.

Tesiste arızanın giderilmesine yönelik onarım çalışmaları devam ediyor.