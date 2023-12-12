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        Haberler Gündem Kocaeli'de köftecide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de köftecide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köftecide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:42 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:42
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        Kocaeli'de köftecide silahlı kavga
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        Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir köftecide iş yeri sahibi Hakan S. (55) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesiyle Hakan S. pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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