Kocaeli'de kimya fabrikasının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kimya fabrikasının dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 11.10.2023 - 00:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 00:10
Karadenizliler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan bir kimya fabrikasının dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin çalışması sonucu yangın fabrikanın içerisine sirayet etmeden söndürüldü.
Yangında fabrikanın dış cephe kaplamasında hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.