AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Kaz Bayramı" için hazırlık yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri iş birliğiyle geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı" etkinliği 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Kocaeli'nin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla organize edilen "Kaz Bayramı", Eseler Mahallesi meydanında birbirinden farklı etkinlikler, ikramlar ve yöresel türkülerle kutlanacak.

KADINLAR KURU YUFKALARI HAZIRLIYOR Aylar öncesinden kazların besiye çekilmesiyle başlayan hazırlıklar, havaların soğumasının ardından kadınlar tarafından imece usulü kuru yufka açılmasıyla devam ediyor. Eseler Mahallesi'nde yapılacak etkinlik için kadınlar imece usulü tirit olarak kullanılacak kuru yufkaları açmak için bir araya geldi.

200 YILLIK GELENEK SÜRDÜRÜLÜYOR Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı'ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor. Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere diziliyor, tavalarının içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor. Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren bölge halkı, 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşması sağladı.