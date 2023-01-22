Kocaeli'de kayıp kişi aranıyor

Kocaeli'de, dün fındıklığa gittikten sonra bir daha haber alınamayan Salih Altun (77) aranıyor.

Kandıra ilçesi Ağaçağıl Dereli Mahallesi'nde yaşayan Salih Altun, her gün gittiği fındıklığına gitmek üzere dün saat 11.00 sıralarında evden çıktı.

Elinde baltasıyla evinden ayrılan Altun'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine kırsal bölgedeki mahallenin çevresinde arama çalışması başlatıldı.

AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.