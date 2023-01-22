Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de kayıp kişi aranıyor

Kocaeli'de kayıp yaşlı adam aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün fındıklığa gitmek için evden çıkan Salih Altun'dan bir daha haber alınamadı. Altun'u bulmak için kırsal mahallenin çevresinde arama çalışması başlatıldı

Giriş: 22.01.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de kayıp kişi aranıyor
Kocaeli'de kayıp kişi aranıyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kocaeli'de, dün fındıklığa gittikten sonra bir daha haber alınamayan Salih Altun (77) aranıyor.

Kandıra ilçesi Ağaçağıl Dereli Mahallesi'nde yaşayan Salih Altun, her gün gittiği fındıklığına gitmek üzere dün saat 11.00 sıralarında evden çıktı.

Elinde baltasıyla evinden ayrılan Altun'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine kırsal bölgedeki mahallenin çevresinde arama çalışması başlatıldı.

AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Azılı çete liderinin inanılmaz oyunu! Suç tarihine geçen düğün
Azılı çete liderinin inanılmaz oyunu! Suç tarihine geçen düğün
Küçükçekmece Gölü'nde şüpheli ölüm
Küçükçekmece Gölü'nde şüpheli ölüm
Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla operasyon!
Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla operasyon!
Cesetleri arkeologlar bulmuştu! 76 yaşındaki zanlı: Katil ben değilim
Cesetleri arkeologlar bulmuştu! 76 yaşındaki zanlı: Katil ben değilim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.