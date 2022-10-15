Kayınpederini tabancayla yaralayan damat gözaltına alındı

Turgut Mahallesi Kadıbayırı Sokak'ta oturan H.K, evine gelen damadı S.C. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C, tabancayla kayınpederi H.K'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.​​