Kocaeli'de kardeşler arası arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Servetiye Karşı Mahallesi'nde Mustafa C. (67) ile kardeşi Mehmet C. (49) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, kardeşi Mehmet C'ye tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Mehmet C, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aracıyla olay yerinden kaçan Mustafa C. Armutboğazı mevkisinde kaza yapması üzerine Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

,Nuri Dinçer Akçaharman