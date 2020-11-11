Kocaeli'de kamyonette 61 yabancı uyruklu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde park halindeki kamyonette yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 61 Pakistan uyruklu bulunduğunu belirledi.

Kamyonet sürücüsü S.U. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi, kamyonete el konuldu.