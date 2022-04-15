Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk kazada öldü

Acı olay Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde meydana geldi. S.K. idaresindeki İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait kamyonet, Fatih Mahallesi'nde park etmek için geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; olay sonrası mahalle sakinlerince darbedilen şoför S.K. gözaltına alınırken, çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.