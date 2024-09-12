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        Haberler Gündem Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Güncel haberler

        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:21
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze'de şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

        Aramada 502 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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