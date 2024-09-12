Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 12.09.2024 - 18:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:21
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze'de şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada 502 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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