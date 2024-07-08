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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de kaçak yapılarla mücadele: 11 ev yıkıldı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de kaçak yapılarla mücadele: 11 ev yıkıldı

        Kocaeli'de kaçak yapılarla mücadele kapsamında Kartepe ilçesinde ruhsatsız 11 bungalov ve benzeri yapı yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:34
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        Kaçak yapılarla mücadele: 11 ev yıkıldı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçe sınırlarında kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, mevzuata uygun, planlı ve sağlıklı kentsel yapılaşmanın sağlanması hedefiyle kontrol ve denetimler devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, mevzuata aykırı yapılar tespit edildiğinde yasal sürecin ardından yıkım işleminin gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Yasal süreci tamamlayan Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta müdürlükleri ile jandarma ekipleri, alınan önlemler sonrasında UzuntarlaUzuntarla Mahallesi SEKA Kamp çevresinde bulunan, kaçak olduğu tespit edilen 11 bungalov ve benzeri yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz düzenli olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da hepimizin geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        #kocaeli
        #kaçak yapı
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