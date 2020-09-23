Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde 3 kişinin Türkiye´ye kaçak getirilen cep telefonlarını IMEI kopyalama yöntemiyle piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Gebze´deki 3 iş yeri ve evde yapılan aramada 26 akıllı telefon ve 3 akıllı kol saati ele geçirildi.

3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı