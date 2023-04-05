Kocaeli'de işçi servisi alev alev yandı

AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçi servisi midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 karayolu yan yol Ankara istikametinde seyreden A.K'nin kullandığı işçi servisi Ankara Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

AA'nın haberine göre, alevleri fark eden sürücü, içinde işçi bulunan aracı caddedeki durakta hızla durdurarak itfaiyeye haber verdi. İşçiler tahliye edilirken yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ilçedeki bir lastik fabrikası işçilerini taşımakta kullanılan midibüs tamamen yandı.

Durakta da hasara neden olan yangın nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.