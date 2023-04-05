Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de işçi servisi alev alev yandı

Kocaeli'de işçi servisi yangında küle döndü

Kocaeli'de işçileri taşıyan servis midibüsünde yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken alevlerin sardığı midibüs küle döndü

Giriş: 05.04.2023 - 02:29 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de işçi servisi alev alev yandı
Kocaeli'de işçi servisi alev alev yandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçi servisi midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 karayolu yan yol Ankara istikametinde seyreden A.K'nin kullandığı işçi servisi Ankara Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

AA'nın haberine göre, alevleri fark eden sürücü, içinde işçi bulunan aracı caddedeki durakta hızla durdurarak itfaiyeye haber verdi. İşçiler tahliye edilirken yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ilçedeki bir lastik fabrikası işçilerini taşımakta kullanılan midibüs tamamen yandı.

Durakta da hasara neden olan yangın nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
Eczanede yan bakma cinayeti
Eczanede yan bakma cinayeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.