İş yerini kurşunlayan kişi tutuklandı
Kocaeli'de bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Giriş: 11.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 11.09.2024 - 23:18
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheli S.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada şüphelinin olayda kullandığı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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