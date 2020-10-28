Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 21 Ekim'de ilçedeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu iş yerinden televizyon, klima ve çeşitli eşya çaldığı belirlenen O.Y, M.T, H.T, E.O, D.G, S.Ç ile suça sürüklenen çocuklar A.B, H.T ve M.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.