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        Haberler Gündem Kocaeli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 22:58 Güncelleme: 06.08.2024 - 22:58
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        İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
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        Karabaş Mahallesi Akçacami Caddesi'ndeki köftecinin önünde, başkasının kullandığı motosikletten inen kişi tabancayla iş yerine ateş açtı.

        Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden işletmeci D.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen şüpheli ise yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

        Polis, firari T.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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