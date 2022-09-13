İş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mehmetalipaşa Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde bir iş yeri deposunda çıkan yangında kundaklama şüphesine yönelik çalışma yapıldı.

Yangını başlatarak olay yerinden ayrılan şüphelinin E.S. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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