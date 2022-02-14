İş merkezinde şüpheli ölüm

İHA

Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre vatandaşlar, iş merkezinde ismi Veli olduğu öğrenilen 60 yaşındaki bir şahsın cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen ekipler, emniyet şeridi çekerek cesette incelemelerde bulundu.

DARP İZLERİNE RASTLANDI

Yapılan incelemede cesedin üzerinde darp izlerine rastlanırken, şahsın 10 saat önce öldüğü belirlendi. Cansız beden otopsiye götürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.