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Kocaeli'de internet dolandırıcılarına yönelik operasyon: 2 tutuklama

Kocaeli'de internet dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Giriş: 07.04.2023 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de internet dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama
Kocaeli'de internet dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama
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AA

Kocaeli'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında belirlenen hesapları takibe aldı.

Şüphelilerin, açtıkları sahte hesaplar aracılığıyla piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov ve çeşitli ürünleri satma vaadiyle 9 kişiyi 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

AA'nın haberine göre, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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