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        Haberler Gündem Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 00:14 Güncelleme: 13.02.2024 - 00:14
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        Kocaeli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
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        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak'ta M.D. idaresindeki otomobil ile K.E'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki S.T. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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