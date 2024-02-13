Kocaeli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı
Giriş: 13.02.2024 - 00:14 Güncelleme: 13.02.2024 - 00:14
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak'ta M.D. idaresindeki otomobil ile K.E'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki S.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.