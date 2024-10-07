Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
B.G. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi mevkisinde köprü duvarına çarptı.
Savrulan araç, Günay Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Günay Y. ile aynı araçtaki Alperen Y, Ayfer Y. ve Aslı Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.