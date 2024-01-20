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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kocaeli'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kocaeli Gölcük'te iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 05:47 Güncelleme: 20.01.2024 - 05:54
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        İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.K. yönetimindeki motosiklet, Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi'nde M.İ.A. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüleri M.K. ile M.İ.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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