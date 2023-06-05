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Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Giriş: 05.06.2023 - 02:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
AA

Güzeller Mahallesi 1984 Sokak'taki tır parkında aralarında daha önce husumet bulunan kalabalık iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Ç, Burak Y, Bedirhan G, Taner D. ile Umut Can Y. pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bedirhan G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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