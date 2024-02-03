Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Tüpraş Köprüsü altında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serkan A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Semih Ramazan K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Serkan A, itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

1'İ AĞIR 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Serkan A. ile otomobil sürücüsü Semih Ramazan K. ve aynı araçta bulunan Muhammed ve Tunahan K. sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.