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Deniz ortasında korkutan hortum kamerada

Kocaeli'de hortum paniği yaşandı. Kentin Kandıra ilçesi Cebeci Sahili'nde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu

24.06.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de hortum paniği! Görenler şoke oldu - Güncel son haberler
Kocaeli'de hortum paniği! Görenler şoke oldu
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İHA

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahili'nde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

İHA'nın haberine göre Kandıra Cebeci Sahili'nde denizde ortaya çıkan hortum paniğe sebep oldu.

Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

Fotoğraflar ve video: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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