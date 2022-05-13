Kocaeli'de görevden dönen polis kazada yaralandı

Kaza saat 01.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motosikletli yunus polisi görevini tamamlayıp cadde üzerinde bulunan Motosikletli Polis Timler Amirliği´ne giriş yapmak istedi.

Polis memuru, motosikletiyle manevra yaptığı sırada İ.Ö. yönetimindeki 41 AJN 390 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekibi ile yaralı polis memurunun meslektaşları geldi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği Motosikletli Polis Timler Amirliği yakınında sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla 'Polis aracı çıkabilir' yazılı uyarı tabelasının asılı olduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.