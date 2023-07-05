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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde duman paniği

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde kimyasal tepkimeden dolayı oluşan duman büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, tesiste havalandırma yaparak dumanı dağıttı

Giriş: 05.07.2023 - 03:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde duman paniği
Geri dönüşüm tesisinde duman paniği
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AA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde kimyasal tepkimeden dolayı yoğun duman oluştu.

Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'nde geri dönüşüm tesisinde yer alan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlama bölümünde kimyasal tepkime gerçekleşti.

ÇALIŞANLAR TESİSİ TAHLİYE ETTİ

AA'nın haberine göre; yoğun duman oluşması üzerine çalışanlar, tesisi tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Tesiste havalandırma yapan itfaiye ekipleri, dumanın dağılmasını sağladı.

VALİ YAVUZ, İNCELEMEDE BULUNDU

Öte yandan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tesiste inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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