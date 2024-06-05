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        Haberler Gündem Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:11 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:11
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        Geri dönüşüm tesisinde yangın
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        Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda, atık malzemeler yanmaya başladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu söndürdü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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