Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçedeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındıktan bir süre sonra tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri, içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması yaptı.