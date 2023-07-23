Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Giriş: 23.07.2023 - 18:54
Çepni Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika içinde büyüyen alevler bahçede geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alana da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.