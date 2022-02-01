Geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

İHA

Yangın, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı meydana gelen yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; bölgede panik oluşturan yangın, ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.