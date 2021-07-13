Kocaeli'de genç kız evinde ölü bulundu

İddiaya göre, Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta Öykü Y'nin (21) kapıyı açmaması üzerine erkek arkadaşı olduğu öne sürülen N.Ş, balkondan tırmanarak eve girdi.

Öykü Y'nin yerde hareketsiz yattığını gören N.Ş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Öykü Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Öykü Y'nin cenazesi, Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, emniyete götürüldü.